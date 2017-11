világok harca – avagy az EURHUF árfolyam

Alapvetően két erő összecsapása irányítja a forint árfolyamát, a kérdés, hogy melyik kerekedhet felül az év hátralévő részében?

Ahogy a címben is szerepel, két világ egymásnak feszülése jellemzi az EURHUF árfolyamot immár hosszú ideje, változó eredményekkel. Elsősorban ennek köszönhető az a viszonylag szűk sáv, amiből csak rövid időszakokra lép ki az árfolyam.

Az egyik ilyen erő, ami felértékelődési nyomást jelent, a stabil külső finanszírozási többlet felől érkezik, ezen belül is elsősorban a külkereskedelmi mérleg többlete, illetve a beáramló EU-s pénzek dominálnak. A másik, tehát a forintgyengítő hatás, a hazai gazdaságpolitika, illetve az ezzel kapcsolatos jegybanki kommunikáció eredménye. Ennek a magyar gazdaság versenyképességének javítása, és az infláció élénkítése a célja, de vélhetően azt sem nézik rossz szemmel, ha nem veszteséges a jegybank év végi eredménye.

De mi változott az elmúlt időszakban?

A fundamentumok tekintetében érdemi változás nem történt, viszont a jegybank ”tétlensége” mellett a nyári hónapokban az EURHUF kilépett a korábbi kereskedési sávjából, a 306-os szint alá csökkenve bő egy hónapra. Erre először verbálisan reagált a jegybank, de aztán megmutatta, hogyha lépni kell, akkor lépni is fog. Egyrészt az egynapos jegybanki betéti kamat csökkentésével, másrészt a kedvező feltételek mellett kibocsátott, fokozatosan növekvő mennyiségű deviza swapokkal tudta visszaterelni a forintot az általa kívánatos szintekre.

Mi várható ezek fényében a következő szűk két hónapban?

Először november 10-én a Fitch hitelminősítő javíthatja a hazai adósminősítéshez rendelt kilátását, ami tovább erősítheti a forint árfolyamát, bár ennek hatása kérdéses, mivel a befektetők értékítélete többnyire megelőzi a hitelminősítők tényleges lépéseit.

A fundamentumok viszont továbbra is a forint felértékelődése felé mutatnak, de ahogy eddig is, úgy ezután is szinte biztosra vehető, hogy akár az egynapos jegybanki betéti kamat tovább vágásával, akár a deviza swapok további növelésével az MNB ellensúlyozni fogja ezt a nyomást. Ráadásul most már új célt is megfogalmazott a jegybank, név szerint a hosszú lejáratú hozamok csökkentését, azaz a hozamgörbe meredekségének csökkentését, függetlenül a forint árfolyam szintjétől. Ez azt jelenheti, hogy adott esetben, még egyébként megfelelőnek tartott forint árfolyam mellett is további lazításra kerülhet sor.