kitört a BUX-index, de lesz-e új csúcson?

November közepén a tavalyi évzáró szintje körül tartózkodik a BUX index, már-már úgy tűnhet, mintha az idei év eseménytelenül telt volna el. Természetesen azért nem volt izgalommentes az év: a január végi 41 ezer pont feletti csúcs és a júliusi közepén látott 35 ezer alatti mélypont között több mint 15% a különbség. A mélypont óta egy szűk sávban mozgott az index, aztán novemberben megtört a jég, de a csúcstól még mindig 5%-ra van a magyar piac.

Az elmúlt hetekben a blue chipek vegyes negyedéves eredményekről számoltak be. Az OTP és a MOL pozitív meglepetést okozott, ellenben az Mtelekom és a Richter nem kápráztatta el a befektetőket. Ennek köszönhetően az első kettő jelentőset emelkedett, a gyógyszercég viszont, ahogy egész évben, most is alulteljesített. A kakukktojás az Mtelekom, amelynek árfolyama nem fundamentális hír miatt, hanem egy felvásárlási pletykára ugrott meg 5%-kal.

Az index összes tagjának (blue chipek kiemelve) a 2018-as osztalékkal együtt számolt hozamát az alábbi táblázat tartalmazza:

jöhet az új csúcs?

Az erőteljes hazai és a régiós gazdasági növekedés miatt a bevételi soron növekedés várható, viszont a költségek (anyag, munkaerő, IT) emelkedése is borítékolható. Emiatt az elemzői konszenzus mérsékelt, 5%-os profitbővülést vár a magyar tőzsdei cégektől a következő évre, így az egy részvényre jutó eredmény 4000-4100 forint lehet 2019-ben. Ebben a környezetben szerintem a magyar részvények értékeltségi szorzója konzervatív megközelítéssel is kétszámjegyű maradhat (10-11 P/E), amivel kalkulálva 40-45 ezer pont közötti BUX index adódik.

Fundamentálisan tehát indokolt a további emelkedés, azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy a feltörekvő piacok részeként a magyar tőzsdére is hatással van a régió megítélése. Idén a kínai, orosz, török és argentin politikai és gazdasági kockázatok halmozódása miatt kerülték a befektetők a feltörekvő piacokat, így a BUX is lemaradó volt.

Azt gondolom, hogy nem lehetetlen küldetés az új csúcs, persze ez nem csak a hazai cégek eredményén fog múlni, hanem a külső környezeten is.

